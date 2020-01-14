العربية: مقتل عنصر من الجيش السودانى وإصابة 7 آخرين فى اشتباكات مع المتمردين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية الإخبارية، مقتل عنصر من الجيش السودانى وإصابة 7 آخرين خلال اشتباكات مع المتمردين، وكانت قد انتشرت دبابات تابعة للجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، في إطار تحركاته للتصدي لـ "تمرد" عناصر من جهاز المخابرات السابق.

ودخلت دبابات الجيش السوداني في حي كافوري، الذي يتواجد فيه مقر لهيئة العمليات لجهاز المخابرات السابق.

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وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات السابقة الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن.

ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب انتهاء مهلة مدتها 4 ساعات، قدمها الجيش للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام.

وأعلن الجيش السوداني أنه سيحسم الأمور خلال ساعات.