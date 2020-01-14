شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى يطالب المتظاهرين السلميين بالابتعاد عن محيط شارع الحمرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة الحدث فى نبأ عاجل لها، أن قوات الأمن اللبنانى، طالبت المتظاهرين السلميين، بالابتعاد على الفور عن شارع الحمرا ومحيطه، وأعلنت الأمن اللبنانى، عن أن هناك عدد من المخربين، تعمدوا الاعتداء على قوات الأمن المتواجدة بمحيط مصرف لبنان.

وكانت قد وقعت اشتباكات ومواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية أمام مصرف لبنان فى العاصمة بيروت، كما قام حاول بعض المحتجين من اقتحام المصرف، إلى جانب إغلاقهم للطرق المؤدية له، وعلى جانب آخر، قال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريرى، إنه يتولى تصريف الأعمال بالشكل الكامل الذي ينص عليه الدستور، وذلك ردا على من يتهمونه بالتقصير في أداء مهامه، مضيفاً أنه في حال كان المطلوب هو القيام بما هو أكثر "فلا مشكلة" بالنسبة إليه.

وأكد الحريري، في لقاء صحفي، أنه يقوم بالعمل المطلوب منذ تقديم الاستقالة، ولذلك فهو يستغرب الحديث التقصير في المهام، مؤكداً أن المطلوب في الوقت الحالي هو تشكيل الحكومة "وبالتالي، لا داعي إلى اللف والدوران حول أساس الحل، لأن الحل هو تشكيل حكومة جديدة"، مشيراً إلى أن الدستور اللبناني واضح بما يكفي، لأنه بعد استقالة رئيس الحكومة، يجب أن تحصل استشارات ملزمة لأجل تسمية رئيس حكومة مكلف يتولى تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.

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من جانبه، قال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، إن حكومة تصريف الأعمال لا تقوم بعملها، مضيفا أن البلاد تحتاج إلى أشخاص متخصصين ومتمكنين من حكومة إنقاذ.

وأكد أنه يجب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لكي تتمكن من الحصول على الثقة "والمطلوب حكومة تحصل على ثقة الناس وثقة البرلمان وثقة المجتمع الدولي لكي تكون فاعلة ولا شروط أخرى لدينا".

وأشار إلى أنه لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والمالي بالسياسات نفسها المعتمدة منذ ثلاثين سنة، "وهذه الأولوية وكل الكلام عن حصص وثلث معطل بالنسبة إلينا لا أساس له من الصحة".