شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رسالة الشاب القطرى الفاضحة لسجون تميم.. ومصادر: الأوضاع كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة، كانت محبوسة داخل السجون القطرية، تفاصيل رسالة الشباب القطرى التى نشرتها مواقع تابعة للمعارضة القطرية، والتى وجهها لأمير قطر تميم بن حمد، من خلف القضبان، أكد فيها أن أوضاع السجون فى الدوحة كارثية والأمراض تلاحقنا، حيث كشفت المصادر أن اسم السجين القطرى هو عبد الله العنزى، حيث إنه مسجون فى عنبر 4 فى سجن الملحق فى الصاعية القطرية والمسمى بالحبس الاحتياطى فى غرفة رقم 1.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أمن الدولة القطرية اقتحم العنبر بعد رسالة الشباب التى فضح فيها أوضاع السجون فى قطر، وذهب به إلى إدارة البحث الجنائى وحتى الآن لا يعرف أحد طريق هذا الشاب .

وأشارت المصادر، إلى أن السلطات القطرية قامت بتفتيش العنبر الذى يتواجد فيه الشاب القطرى صاحب الشكوى منذ 3 أيام، حيث إن سجن الصاعية به 6 عنابر، وعنبر 4 الموجود به هذا الشاب، مشيرا إلى إن به 130 نزيلا مكون من 10 غرف + 12 زنزانة فردية وكل الغرف بلا شبابيك تماما، ولا يوجد هناك أى هواء طبيعى يدخل للمساجين فى السجون.

وواصلت المصادر كشف الأوضاع المأساوية فى السجون القطرية، قائلة: مسموح المساجين بالخروج لاستكشاف الهواء ساعة واحده فى اليوم بدون شمس ولا يخرجوا جمعة أو سبت ولا كل الأعياد ولا فى شهر رمضان، أى أنهم يجلسون شهر كامل بدون هواء، وكل هذا جعل الأمراض تنتشر بينهم.

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وتابعت المصادر: منذ شهرين قامت إدارة السجن القطرى بعمل اختبار سل لكل المساجين بهذا السجن وعددهم حوالى 600، حيث تبين مرض عدد كبير بالسل وصل عددهم إلى 36 سجينا، نقلوا بعضهم لعنبر الأمراض المعدية والباقى مازالوا يعالجون لأن العدد كبير ولا يوجد عنابر مرضى تكفيهم.

وفى وقت سابق، سلط موقع قطريليكس المتخصص فى نشر فضائح النظام القطرى، الضوء على الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد بسبب إنفاق تميم بن حمد أمير قطر الأموال على دعم الإرهاب والتطرف فى المنطقة، وقال قطريليكس بأنه سبب الظروف الاقتصادية الراهنة، التى أوصل إليها نظام تميم بن حمد، بسبب السياسات الإقليمية الإرهابية، لم يعد الشباب قادراً على تحمل ظروف الحياة وضغوطاتها، مما أجبرهم على الاستدانة وعدم القدرة على السداد فى حين تمتنع الدولة عن مساعدتهم، الأمر الذى يصل بهم فى النهاية إلى السجون.