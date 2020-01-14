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اشتباكات بين أجهزة الأمن العراقية وعناصر تنظيم داعش شمال غرب بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، بان عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى هاجموا مرقد دينى فى قضاء الدجيل، فيما أشار إلى أن القوات الامنية العراقية باسناد العشائر اشتبكت معه.

وقال موقع السومرية نيوز إن "عناصر فى تنظيم داعش استهدفوا مرقد الشيخ ابراهيم فى قضاء الدجيل بعدد من قذائف الهاون ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

أشار المصدر العراقى إلى أن "ذلك أعقبه اشتباكات بين عناصر التنظيم الارهابى من جهة والقوات الأمنية بإسناد العشائر من جهة أخرى"، مشيرا إلى أنه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية التى خلفتها هذه الاشتباكات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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