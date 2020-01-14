شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: قرارات مرتقبة بإحالة عدد من قيادات جهاز المخابرات السودانى للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة الحدث،أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد سلسلة من القرارات المرتقبة، بإحالة عدد من قيادات جهاز المخابرات السوداني إلى التقاعد، على إثر التمرد الذي قامت به 3 وحدات لجهاز الأمن بالعاصمة الخرطوم، ووقعت اشتباكات بين المتمردين وبين القوات المسلحة السودانية.

ودارت اشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات هيئة العمليات في منطقة كافوري بالخرطوم.

وكان رئيس حكومة السودان الإنتقالية عبد الله حمدوك قد نشر على حسابه الرسمى بموقع" تويتر" تغريدة قال فيها: أطمن المواطنين أن الأحداث التى وقعت اليوم تحت السيطرة وهى لن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب فى التراجع عن أهداف الثورة، وقال حمدوك إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.

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وأوضح حمدوك، نجدد ثقتنا فى القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف.

ومنذ قليل، أفاد مصر أمنى بالسودان أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض ورفضهم استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، بأن القوات المسلحة ترفض السلوك الذى قامت به مجموعة خارجة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية، وخرجت إلى الشوارع مطلقة النيران.