شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يغلق كافيه الفنان سعد الصغير لإدارته بدون ترخيص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى حملة مكبرة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، لإيقاف افتتاح كافيه بشارع جده، يملكه الفنان سعد الصغير، لعدم حصوله على ترخيص وتسبب فى إزعاج المواطنين وقاطنى الشارع، وتمت الحملة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واستجابة لشكاوى المواطنين، وصادرت الحملة التى قادها رئيس الحى بالتنسيق مع قسم شرطة الدقى، وشرطة المرافق، محتويات الكافية وإيداعها مخازن الحى، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك.

وفى نفس السياق، أغلق حى الدقى نادى صحى شهير بشارع محي الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بواجهة المخالفين بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ضبط اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح نادى صحى يدار بدون ترخيص وتم رفع المحتويات فى مخازن الحى وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما أغلق حى الدقى 2 نادى صحى بدون ترخيص بشارع ابن الوليد، خلال حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، كما ضبط ونش رفع بضائع بدون تصريح من الحى، ونفذ الحى حملة لرفع إشغالات الكافيهات التى تتعدى على الأرصفة، بالإضافة إلى استمرار حملات المتابعة الدورية لشارع سليمان جوهر الذى تم تطهيره من الإشغالات والأسواق العشوائية منذ أيام، والمقدمة بشأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بشكل جدى وحازم، وذلك من خلال اللجان الفنية المشكلة وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للبت فى تلك الطلبات فى ضوء الضوابط والمعايير المنصوص عليها قانونا.

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وأضاف المحافظ، أن نقابة المهندسين قد أصدرت حتي الآن 540 تقرير سلامة إنشائية للعقارات الراغب أصحابها في التصالح بشأنها مع استمرارها في فحص الطلبات وإصدار تقارير السلامة لباقي العقارات الراغب أصحابها في التصالح، مؤكداً أنه جار تكثيف الأعمال للانتهاء من إجراءات التصالح وتحرير العقود للمستحقين.