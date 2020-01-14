ليست المرة الأولى.. الحماية المدنية تخمد حريق عائمة بكورنيش الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الثلاثاء، حريقا اندلع في عائمة نيلية بكورنيش النيل دون خسائر في الأرواح.

ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى لاسيما نشاط الرياح، ووجه قائد طاقم الإطفاء باستمرار سيارتين للتدخل حال حدوث طارئ.

يُشار إلى أن عائمة "سفاري" تعرضت لحريقين اثنين في وقت سابق الأول عام 2014 والثاني منذ نحو 3 سنوات.

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البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى العائمات بدائرة قسم الجيزة.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي تنسيقا مع لنشات الإطفاء النهري.

وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بالاشتراك مع رجال المرور؛ لتسهيل مهمة رجال الإطفاء.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجانئي للمعاينة، والوقوف على ملابساتها كاملة.