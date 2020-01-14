محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
حددت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، جلسة أول أبريل المقبل، لنظر الطعن على حكم إعدام الراهب المشلوح أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري؛ لاتهامهما بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
وكان ميشيل حليم، محامي فلتاؤوس المقاري قدم طعنًا أمام محكمة النقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، قضت في أبريل الماضي بالحكم بالإعدام شنقًا على الراهبين أشعياء المقاري وفلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون.
وحوكم المتهمان أمام الجنايات بتهمة قتل أسقف دير أبو مقار الأنبا إبيفانيوس مع سبق الإصرار والترصد.
كانت هذه تفاصيل خبر أول أبريل.. نظر طعن "أشعياء وفلتاؤوس" على إعدامهما بتهمة قتل رئيس دير أبومقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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