سيناريوهات التقاضي المتوقعة لـ "راجح" أمام القضاء.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

نظرت محكمة جنايات مستأنف شبين الكوم، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من محمد راجح، وآخرين على الحكم بسجنهم، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، وقررت المحكمة تأجيله لجلسة 11 فبراير المقبل؛ لإعادة مشاهدة الفيديوهات، وسماع أقوال الشهود.

في أكتوبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على محمد أشرف راجح و3 متهمين آخرين بقتل محمود البنا، وقضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، بالسجن 15 عامًا، لراجح واثنين آخرين، فيما قضت بالسجن 5 سنوات للمتهم الرابع "إسلام. أ".

وحول السيناريوهات التي تواجه "راجح" أمام محكمة مستأنف جنايات الطفل، يقول المستشار محمد الأعصر، رئيس بمحكمة الاستئناف، إن السيناريو المنتظرة أمام المستأنف، هو أن يتم تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، أو أن يُعدل الحكم وتقضي المحكمة بتخفيفه، أو أن تلغي الحكم كاملًا، وتقضي ببراءته.

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وأشار "الأعصر" إلى أن هناك سيناريو آخر وهو أمام محكمة النقض، مؤكدًا بأنه بعد حكم المستأنف يتم الطعن -خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم- أمام محكمة استئناف القاهرة أحد دوائرها المختصة بطعون جنح النقض، وإذا قُبل الطعن، يتم الفصل في الحكم إما بالتأييد أو التخفيف، وبالتالي ستصبح الأحكام نهائية باتة.

ووفق المادة 111، فإنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

وأشارت المادة إلى أنه مع عدم الإخلال بالمادة 17 عقوبات -الخاصة بتخفيف العقوبة -فإنه إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن (يصل لـ 15 سنة)، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأجازت المادة للمحكمة أن تستبدل عقوبة الحبس بالتدبير المنصوص عليه في البند 8 من المادة 101، وهو أن تحكم بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.