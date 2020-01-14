محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اندلع حريق هائل في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بالجيزة، مساء الثلاثاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في إحدى العائمات بدائرة قسم الجيزة. دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 7 سيارات إطفاء بقيادة رئيس قسم الإطفاء العقيد علاء خلوصي تنسيقا مع لنشات الإطفاء النهري. وانتقلت قوة من قسم شرطة الجيزة إلى محل الحريق، وفرضت طوقا أمنيا بالاشتراك مع رجال المرور؛ لتهسل مهمة رجال الإطفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في عائمة بكورنيش الجيزة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.