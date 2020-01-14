جريمة في الموقف.. ضبط متهمين اثنين وملاحقة ثالث قتلوا عامل كارتة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين في واقعة مقتل عامل كارتة بمركز العياط جنوب المحافظة.

وتمكنت وحدت مباحث العياط من ضبط المتهم الرئيسي "أحمد. ر" وآخر يدعى "سعيد"، ثُبت تورطه أيضا.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب ويدعى "رشدي. غ."، وجرى تعيين الخدمات اللازمة؛ لملاحظة الحالة الأمنية.

وقال شهود عيان إن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "حسانين" مسؤول عن موقف "العياط قبلي"، وسائق؛ بسبب عدم التزام الأخير بالنظام المتبع "الدور".

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تطورت المشادة إلى مناوشات وحال الحضور دون تفاقم الأمور، وانصرف السائق متوعدا مسؤول الموقف بالرد السريع.

"غاب نص ساعة ورجع معاه فرد خرطوش" يشير شهود عيان إلى أنهم فوجئوا بعودة السائق، وأشهر سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأطلق الرصاص صوب رأس "حسانين" فأرداه قتيلا في الحال.

انتقلت قوة مكبرة من قسم شرطة العياط إلى محل الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا بمسرح الجريمة تزامنا مع وصول النيابة العامة للمعاينة.

وشيَّع أهالي مركز العياط مساء اليوم جنازة القتيل وسط حالة من الحزن سيطرت على أسرته وأقاربه الذين طالبوا بالقصاص العادل واكتفى صديقه بالقول "مات الجدع أبو قلب أبيض".