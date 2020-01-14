حملة الـ24 ساعة.. مباحث البدرشين تداهم أوكار الكيف والسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: بلاغات تقدم بها أهالي البدرشين إلى قسم الشرطة بسبب انتشار تجارة المواد المخدرة بمناطق عدة بدائرة المركز، فجاءت الاستجابة السريعة من قوات الشرطة بتوجيهات اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة. حملة أمنية مكبرة أعدها ضباط فرقة العياط والبدرشين بقيادة العقيد محمد عبد الشكور، استهدفت أوكار ترويج المواد المخدرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأسفرت جهود الحملة بمشارةك الرائد محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونيه النقيب أحمد فايز والنقيب محمد برغش، من ضبط 7 متهمين بحيازتهم 4 قطع سلاح (2 طبنجة - 2 فرد خرطوش) وكمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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