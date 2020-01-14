"براءة ريهام سعيد وكشف تفاصيل وفاة مصطفى قاسم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية عن وفاة مصطفى قاسم: أضرب عن الطعام رغم نصحه

كشفت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، تفاصيل وفاة المصري مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسية الأمريكية؛ إثر إضرابه عن الطعام.

ورداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة مصطفى قاسم، المزدوج الجنسية، من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، ومسؤوليتها عن تدهور حالته الصحية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "قاسم" خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى مع متهمين آخرين.

عامل يلقى جثة زوجته في الشارع بعد وفاتها في محاولة "إجهاض"

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجته بعدما حاول إجهاضها.

كان قسم شرطة النزهة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة سيدة في العقد الثالث ملقاة باحد

انتقدتهن لاتباع تغذية سليمة.. لهذه الأسباب برأت المحكمة ريهام سعيد في قضية "السمنة"

أودعت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة، اليوم الثلاثاء، حيثيات الحكم ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة إهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

"الجنايات" تخلي سبيل فتاتين متهمتين في قضية "ابنة القرضاوي"

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل فتاتين من شركاء علا القرضاوي ابنه القيادي يوسف القرضاوي على ذمة التحقيقات في قضية تمويل جماعة إرهابية، ونسبت النيابة إليه تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية، بتدابير احترازية.

وجاءت أسمائهما كالتالي: مروة أحمد مدبولي أحمد، وسمية ناصف محمد ناصف رشدي.

طالب يشنق نفسه داخل سيارته بالشروق

أنهى طالب بإحدى الجامعات الخاصة؛ حياته بعدما شنق نفسه داخل سيارته بالقرب من مقر الجامعة التي يدرس بها بدائر قسم الشروق.

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براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

برّأت محكمة جنح مستأنف الجيزة - الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة ضدها من سيدتين من أصحاب الوزن الزائد، بتهمة الإساءة لهما؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة.

كانت محكمة جنح قسم الجيزة قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

"غاب نص ساعة ورجع معاه فرد".. شهود عيان يروون تفاصيل مقتل سايس بالعياط

روى شهود عيان تفاصيل مقتل سايس على يد سائق باغته، بأعيرة خرطوش بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "حسانين" مسؤول عن موقف "العياط قبلي"، وسائق؛ بسبب عدم التزام الأخير بالنظام المتبع "الدور".

طمعا في ثروتها.. عاطل يطعن زوجة أبيه في بولاق الدكرور

ألقى ضباط مباحث بولاق الدكرور، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجة أبيه، وطعنها بمطواة؛ لسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإصابة (ربة منزل - مقيمة دائرة القسم) بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.

جريمة في الموقف.. مقتل سايس بطلق خرطوش في العياط

قُتل سايس على يد مجهول بطلق خرطوش في مركز العياط جنوب الجيزة، بسبب خلاف على تحميل الركاب.

تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة، بمقتل شخص مسؤول عن إدارة موقف "العياط قبلي" بدائرة المركز.

المتهم بحرق سيارة عشيق زوجته في أكتوبر: "سابت البيت بسببه"

"مراتي سابت البيت بسببه".. بهذه الكلمات برر موظف بشركة أسمنت إضرامه النيران في سيارة معيد جامعي بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال المتهم إن تصرفات زوجته بدت مختلفة عن العادة مع تزايد المشكلات بينهما حتى وصل الأمر إلى طلبها الطلاق وترك المنزل للإقامة رفقة عشيقها "معيد جامعي".