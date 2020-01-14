أخبار مصر | التضامن تطلق برنامج "وعي" للاستثمار في البشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تطلق برنامج "وعي" للاستثمار في البشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إن الوزارة تتجه خلال الفترة القادمة للإستثمار في البشر من خلال إطلاق برنامج "وعي" يقدم مجموعة من الأنشطة الداعمة للقيم الإيجابية التى نحتاج لتعميقها في المجتمع المصرى والتي تدعم فكرة القضاء علي الفقر متعدد الأبعاد ومنها قيم العمل وإحترام التنوع والحفاظ علي البيئة والكشف المبكر عن الإعاقة والإهتمام بصحة الأم والطفل ومكافحة جريمة الأتجار في البشر.

وأضافت القباج خلال حضورها اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الوزارة قررت إضافة ملف مكافحة الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية تماشيا مع مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشوؤن المصريين في الخارج.

