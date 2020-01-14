أخبار مصر | التضامن: نستهدف التوسع في مراكز علاج الإدمان والتعاطى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: نستهدف التوسع في مراكز علاج الإدمان والتعاطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مكافحة الإدمان تستهدف خفض الطلب علي المواد المخدرة بين الشباب وحمايتهم من التعاطي والإدمان، بالإضافة إلى توفير سبل الدمج والتأهيل من خلال استهداف توعيه طلاب الجامعات والمدارس والكشف عن تعاطي المخدرات في الجهاز الوظيفي للدولة.

وأكدت القباج خلال حضورها اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أن الوزارة تستهدف التوسع في إنشاء مراكز العلاج في المحافظات المختلفة وتطوير خدمات الخط الساخن والتوسع في توفير التمويل اللازم لدمج المتعافين.

واستعرضت وزيرة التضامن، إستيراتيجية عمل الوزارة من يناير 2020 وحتي يونيو 2021 والتي تقوم علي أن مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد علي أسس النزاهة والمساءلة.