أخبار مصر | بحضور الوزيرة.. اجتماع أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور الوزيرة.. اجتماع أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، اجتماع أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور الدكتور نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

في بداية الجلسة، قدم الدكتور عبدالهادي القصبي التهنئة للدكتورة نفين القباج علي توليها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، والشكر لأعضاء لجنة التضامن الاجتماعي، كما وجهت الوزيرة الشكر لأعضاء اللجنة ورئيسها علي الدعم المستمر والتعاون الوثيق مع الوزارة.

وخلال الاجتماع تستعرض وزيرة التضامن الاجتماعي إستراتيجية عمل الوزارة من يناير 2020 وحتي يونيو 2021 والتي تقوم علي أن مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد علي أسس النزاهة والمساءلة.