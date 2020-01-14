أخبار مصر | هاني يونس: نحن في عصر السوشيال ميديا.. ولدينا خطة لمخاطبة الأميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني يونس: نحن في عصر السوشيال ميديا.. ولدينا خطة لمخاطبة الأميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني يوسف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن العصر الحديث هو عصر السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فكان قديمًا التلفزيون هو وسيلة الاتصال، واليوم الإنترنت هو لغة العصر؛ لذلك دائمًا يهتم مجلس الوزراء خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الذكية، ولديه فريق كامل يعمل على رصد الآراء ووجهات النظر من خلالها.

وأضاف خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، أن مصر بها نحو 27 مليون أمي، لا يعرفون القراءة والكتابة؛ لذلك تضع الحكومة المصرية بشكل عام، خطة متكاملة لمخاطبة كل من لا يتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي في القرى والنجوع، ولكل الأمييين ممن لا يستطيعون القراءة والكتابة؛ عن طريق الراديو أو فيديوهات اليوتيوب، وغير ذلك.



وتابع: "كل ذلك فضلًا عن استراتيجية للتعامل المباشر مع الطلاب في الجامعات والمدارس، أي مسؤول عن ملف الإعلام مهمته التواصل الدائم والمباشر، لاستقبال الرؤى ووجهات النظر، وتصحيح الأخطاء، والرد على الشائعات".