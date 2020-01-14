أخبار مصر | العناني: ترقية 20 ألف موظف بالآثار العام الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني: ترقية 20 ألف موظف بالآثار العام الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، تفاصيل الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي وذلك لتحسين الأوضاع الإدارية للعاملين في الآثار.

وقال العناني في كلمته خلال الإحتفالية المقامة في دار الأوبرا المصرية، بمناسبة عيد الأثريين الـ 14، إنه تمت ترقية 20 ألف موظف، ووجه الشكر لجهاز التنظيم والإدارة على مجهوداته في هذا الملف الخاص بالعاملين، موضحا أنه هناك 800 موظف تمت إعادة تعديل وظائفهم طبقا للمؤهلات، و2800 موظف تم تثبيتهم.

وأضاف: هناك 662 موظفا من المستحقين للتسويات تمت لهم الإجراءات، ووعد بأخبار سارة في الطريق لأصحاب الأجر نظير العمل.