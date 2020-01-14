أخبار مصر | القابضة للمطارات: تعليمات بسرعة صرف مستحقات ضحايا الملاحة الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القابضة للمطارات: تعليمات بسرعة صرف مستحقات ضحايا الملاحة الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن الشركة القابضة ستتكفل بالقيام بكافة إجراءات نقل جثامين ضحايا الحادث الأليم من أبناء شركة الملاحة الجوية الذين لقوا حتفهم أثناء قيامهم بمأمورية عمل خاصة بالشركة، وهم مهندس عبدالله محمد عبدالنبى قابل والسائق محمد عمر محمد سودان.

وأكد رئيس القابضة للمطارات، أنه أعطى أوامره بسرعة صرف كافة مستحقات الضحايا وفقا لما تقرره اللوائح والقوانين حيث أنهم لقوا حتفهم أثناء المهمة وبسببها.

كان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني واللواء منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قد نعوا ضحايا الواجب والعمل من أبناء الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، إثر حادث اليم أثناء قيامهم بمأمورية عمل خاصة بالشركة.

وتقدم الوزير وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني المصرى والشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.