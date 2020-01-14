أخبار مصر | 3 أعمال تفوز بجائزة زاهي حواس للتميز الأثري

وجاءت الجائزة الثانية للبعثة العاملة في جبانة البوباسطيين والتي اكتشفت خبيئة للحيوانات من أسود ونمس، وجاءت الجائزة الثالثة لأحد المرمين، وهو المرمم محمد جاد.

جاء ذلك خلال الحفل المقام على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا، بمناسبة عيد الأثريين لعام 2020 والذي شهده الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول ونواب البرلمان وجمع كبير من الأثريين.