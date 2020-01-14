أخبار مصر | 3 أعمال تفوز بجائزة زاهي حواس للتميز الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أعمال تفوز بجائزة زاهي حواس للتميز الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فازت ثلاثة بعثات هذا العام في عيد الأثريين لعام 2020 بجائزة زاهي حواس للتميز الأثري والتي بلغ قدرها 15 ألف جنيه، الجائزة الأولى ذهبت إلى مكتشفي خبيئة العساسيف والتى بلغ عددها 30 تابوتًا وتسلم الجائزة إثنين من الأثريين ورئيس العمال في البعثة.
وجاءت الجائزة الثانية للبعثة العاملة في جبانة البوباسطيين والتي اكتشفت خبيئة للحيوانات من أسود ونمس، وجاءت الجائزة الثالثة لأحد المرمين، وهو المرمم محمد جاد.
جاء ذلك خلال الحفل المقام على المسرح الرئيسي بدار الأوبرا، بمناسبة عيد الأثريين لعام 2020 والذي شهده الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من سفراء الدول ونواب البرلمان وجمع كبير من الأثريين.