أخبار مصر | هاني يونس يكشف خطة رئيس الوزراء لتطوير الاستثمار في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني يونس يكشف خطة رئيس الوزراء لتطوير الاستثمار في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن خطة الدكتور مصطفى مدبولي المقبلة، لتطوير قطاع الاستثمار في مصر، خاصة بعد إسناد وزارة الاستثمار وملفها لرئيس الوزراء، خلال التعديل الوزاري، ديسمبر الماضي.



وقال "يونس" خلال ندوة نظمتها بوابة "الفجـر"، إن "مدبولي" سيعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المختلفة، والعمل على التواصل المباشر مع كبار المسثمرين، فضلًا عن عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المستثمرين في عدد من القطاعات؛ للاطلاع على المشكلات والثغرات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول طوير هذا الملف، وإحقاق قفزة وإضافة حقيقية.



وأضاف "يونس" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دائمًا يعمل على دراسة ملفاته بدقة، لتحديد المشكلات، ووضع آليات العمل؛ فقام بعقد نحو 13 اجتماع مع المجالس التصديرية، للوصول إلى صيغة اتفاق لحل مشكلات المُصنعين، بالإضافة إلى مشاكل قطاع الأراضي، وقطاع الغاز، وفائدة التموين، وغير ذلك.