مصر | الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة الشروق، التحقيق في واقعة انتحار طالب بالجامعة البريطانية، داخل سيارته أمام منزله بالشروق.

واستمعت النيابة لأقوال أسرته التي أكدت أن نجلهم قبل انتحاره فشل في علاقة عاطفية منذ عدة سنوات، ودخل في حالة اكتئاب حاد، منذ سنة، كما أنه كان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بنطاق محافظة القاهرة.

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وأضافت أسرة الضحية أمام النيابة: أن نجلهم أصيب خلال الفترة الأخيرة بحالة نفسية السيئة، مما دفعه للإقدام على الانتحار داخل سيارته أمام المنزل باستخدام أنبوبة تنفس، تحتوي على غاز سام، وعقب اكتشاف وفاته عثرنا على رسالة مدونة على ورقة تركها لنا داخل السيارة مكتوب بها "متزعلوش مني أنا زهقت من العيشة".

وانتقل فريق من نيابة الشروق، لمعاينة جثة الضحية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لشاب يدعى "باسم. أ"، طالب بالأكاديمية البريطانية في كلية طب الأسنان بالفرقة الخامسة، كما كشفت أن الضحية استخدم أنبوبة غاز للتخلص من حياته، بعدما وضع كيس بلاستيك على وجهه ثم قام بفتح أنبوبة الغاز مما أدى إلى مصرعه مختنقا.