مصر | عاجل.. الداخلية ترد على الإدعاءات الأمريكية بشأن وفاة المسجون مصطفى قاسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الداخلية ترد على الإدعاءات الأمريكية بشأن وفاة المسجون مصطفى قاسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.

وقال المتحدث، إن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها، بالإضافة إلى جنسيته المصرية.

وشدد المتحدث أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.