مصر | وفاة بشعة.. التصريح بدفن جثة الطالب المنتحر في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة بشعة.. التصريح بدفن جثة الطالب المنتحر في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الشروق، بدفن جثة طالب الجامعة البريطانية المنتحر داخل سيارته بالشروق.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشاب، فشل في علاقة عاطفية منذ عدة سنوات، ودخل في حالة اكتئاب حاد، منذ سنة، وكان يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بنطاق محافظة القاهرة.

وأكدت التحقيقات، أن الضحية فشل في الخروج من الحالة النفسية السيئة، فأقدم على الانتحار باستخدام أنبوبة تنفس، تحتوي على غاز سام، وبسؤال أسرته قدمت عددا من الروشتات العلاجية التي تثبت تلقي نجلهم للعلاج النفسي، منذ عام.

وانتقل فريق من نيابة بدر والشروق، لمعاينة جثة الضحية، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية، حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لشاب يدعى "باسم. أ"، طالب بالأكاديمية البريطانية في كلية طب الأسنان بالفرقة الخامسة، كما كشفت أن الضحية استخدم أنبوبة غاز للتخلص من حياته، بعدما وضع كيس بلاستيك على وجهه ثم قام بفتح أنبوبة الغاز مما أدى إلى مصرعه مختنقا.

وتلقى مأمور قسم شرطة الشروق، بلاغًا من الأهالي بمدينة الشروق، مفاده، اكتشافهم وجود شاب متوفى داخل سيارته، بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت مباحث الشروق، لمحل البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لطالب بالجامعة البريطانية، وتشير التحريات الأولية أن الضحية انتحر بسبب ابتعاد حبيبته عنه.