مصر | السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، مساء اليوم الثلاثاء بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه في السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم "أمجد. 27 عاما"، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولة هروبه مستقلا دراجة بخارية "توك توك"، عقب قيامه بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من عامل بالإكراه فى منطقة السلام، بعد أن استغل مرور المجنى عليها من أحد شوارع المنطقة خالى من المارة، أثناء قيامه بنقل بضاعة خاصة بعمله " هواتف محمولة "، وقام بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته "مطواه قرن غزال"، مهددا المجنى عليه لإجباره على إعطائه متعلقاته الشخصية، وفرا هاربا فور استيلائه على المسروقات.

وكانت بداية الواقعة أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعتهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث شخص فى العقد الرابع من العمر يدعى طارق عامل فى حالة ذعر، وبسؤاله عن سبب استغاثته أفاد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول، وفرا هاربا.

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وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكن ضباط مباحث قسم السلام، وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة لهم، من ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزته المسروقات، تم أخذه لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.

وعقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.