مصر | رفض قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفض قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول دعوى طعن أستاذة بقسم الإعلام بكلية الآداب بإحدى الجامعات، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لتوزيعها شيت على الطلاب وربط شراءه بالنجاح في الامتحان.

حيث قسمت الأستاذة، الطلاب لمجموعات وكلفت قائد كل مجموعة تبليغ زملاؤه، أن الطالب الذي لا يستطيع الإجابة يكتفي بنقل الأسئلة بورقة الإجابة ويتركها ولا يقوم بالغش، مما يؤدي ذلك لكشف سرية الامتحانات والتعرف على شخصية الطالب من خلال إجابته.

ورأت المحكمة أن الطاعنة تعمل بوظيفة مدرس بكلية الآداب وتطعن على قرار رئيس الجامعة وهو الذي يمثل الجامعة أمام القضاء، ويصبح اختصامها لوزير التعليم العالي، غير قائم على سند صحيح من القانون.

وثبت للمحكمة إقامة الأستاذة الجامعية للطعن دون أن يسبق ذلك بطلب عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بغير الطريق الذي رسمه القانون.