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شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يشهد البروفة قبل النهائية لمهرجان شرم الشيخ التراثي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، البروفة قبل النهائية لفعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع الإمارات، في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.
يتضمن المهرجان، استعراض مهارات الهجن الإماراتي، ويقام ضمن الفعاليات معرض مشترك اماراتي مصري، لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، ومن المتوقع أن يشهد المهرجان، كبار الشخصيات من الدولتين وبعض الوزارء المصريين.
وعلى هامش التحضيرات، التقى محافظ جنوب سيناء بالسفير جمعة مبارك الجنيني، سفير الإمارات بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
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