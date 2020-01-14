شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرفة التجارية المصرية الرومانية تُشيد بالتعاون التجاري بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة كورينا كورنيليا، رئيس الغرفة التجارية الرومانية، بحجم التعاون الجيد في مجالات التبادل التجارى بين مصر ورومانيا، وقالت خلال اللقاء الموسع الذي نظمتّه الغرفة التجارية ببني سويف، إن هناك «استراتيجية متميزة في حجم التصدير والاستيراد بين رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والرومانين».

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وأشار حسن جعفر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، إلى أن الزيارة شملت تفقد مقر الغرفة التجارية ببنى سويف، ولقاء مع مجلس إدارة الغرفة، وتم الاتفاق على دراسة انشاء منطقة صناعية رومانية مصرية في بنى سويف، بصفتها بوابة جميع محافظات الصعيد، ودراسة انشاء جامعة تكنولوجية رومانية ببني سويف لخدمة طلاب الصعيد، ومكتب إقليمي للغرفة المصرية الرومانية، يختص بمحافظات شمال الصعيد.

وقال الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام للغرفة التجارية الرومانية المصرية، والوزير المفوض السابق برومانيا، إن الغرفة الرومانية المصرية تأسست منذ ١٠ شهور، مشيرًا إلى أن حجم الواردات الرومانية لمصر يبلغ ٨٥٠ مليون دولار، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية لرومانيا ١٥٠ مليون دولار سنويا، وهذه الزيارة هامة وحيوية نحو الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.

من جانبه، قال المهندس مصطفى راشد، نقيب الزراعيين ببني سويف: «عرضنا دراسة حول إنشاء منطقه للتصنيع الزراعى في مجال النباتات الطبية والعطرية، خاصة أن بنى سويف رائدة على مستوى مصر والعالم في هذه الزراعات».