شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فوزي: السجين المتوفى ضُبط في أحداث رابعة.. ولا يوجد معتقلين بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني للسجين المتوفى مصطفى قاسم.

وقال صلاح فوزي خلال مداخلة هاتفية، إن «المتوفى كان يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى أصوله المصرية، وإقليمية قانون العقوبات حددت محاكمته في مصر».

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وتابع صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري «ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط حول اعتقال السجين المتوفى كلام خاطئ»، مؤكدًا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي أو جنائي بمصر.

وأوضح صلاح فوزي، أن السجين المتوفى ألقي القبض عليه في أحداث عنف وإرهاب خلال فض اعتصام رابعة، ثم واجه حكما باتا من المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا، مشيرًا إلى أن محامي السجين المتوفى أكد أنه توفي إثر إضرابه على الطعام منذ عام 2018، حيث كان يتناول سوائل.

وتابع: «بعدما ساءت حالة السجين نقل إلى مستشفى السجن، وبعد تدهور الحالة تم نقله إلى مستشفى القصر العيني»، مختتما «المعاملة في السجون المصرية تتم بإنسانية كاملة».