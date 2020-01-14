شكرا لقرائتكم خبر عن «غنيم» يبحث مع رئيس الغرفة التجارية المصرية الرومانية التعاون في عدة مجالات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفدًا من الغرفة التجارية المصرية الرومانية، والذي ضم كل من: السيدة كورينا رئيس الغرفة، والدكتور أيمن على عثمان الوزير المفوض السابق برومانيا والأمين العام للغرفة المصرية الرومانية، وعدد من المستثمرين الرومانيين، لبحث سبل التعاون الممكنة بين محافظة بني سويف والغرفة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتعظيم التبادل التجاري بين مصر ودولة رومانيا.

واستعرض «غنيم» أبرز المقومات والفرص الواعدة التي تمتلكها المحافظة في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة، خاصة بعد افتتاح عدد كبير من المشروعات خلال الـ 6 سنوات ماضية، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد استراتجية لـ 5 سنوات قادمة في مجال التنمية المستدامة في القطاعات الخدمية والمجالات التنموية المتنوعة، وذلك بما يتوافق ويتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية، بهدف الدفع بجهود الدولة في هذا المجال، والوصول إلى تصور متكامل وخطوات عملية تترجم لمشروعات فعلية تستهدف كافة القطاعات.

وناقش الجانبان عدد من الموضوعات والمقترحات المهمة التي تعظم من سبل التعاون بين المحافظة والغرفة، في مجالات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، وامكانية اقامة مشروعات في مجالات الطاقة والمياه والتعليم والتكنولوجية، وتهيئة الأجواء لتبادل وفود من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من الجانبين لتفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يلتقي وفدا من الغرفة التجارية المصرية الرومانية