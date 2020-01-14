شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: توافق مصرى – إيطالى حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جوزيبى كونتى، رئيس وزراء إيطاليا، والتوافق حول الأزمة الليبية، إضافة إلى استجواب وزيرة الصحة فى البرلمان، وتحقيق حول "الموت تحت أجنحة الفراخ.. والقانون 70 هو الحل"، ومواصلة الدولار انخفاضه أمام الجنيه.





واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..توافق مصرى – إيطالى حول ليبيا.. مباحثات مهمة بين السيسى و«كونتى» بقصر الاتحادية.. الرئيس يؤكد دعم القاهرة للكشف عن ملابسات قضية «ريجينى».. ورئيس الوزراء الإيطالى: مصر ركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط

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