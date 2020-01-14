صور.. جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهرب بندقية قنص مفككة وأجزاء أسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب بندقية قنص مفككة وأجزاء أسلحة ومهمات عسكرية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 . ففى اثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب والأمتعة الشخصية المتخلفة عن الوصول لرحلة الطائرة القادمة من نيويورك لاحظ عمرو عبد المنعم مدير الحركة وجود حقيبتين مغلفتين بدقة ويحملان أرقام حقائب لراكب مصرى الجنسية . فقام بتكليف محمد يوسف رئيس قسم تفتيش الركاب لتفتيش الحقيبتين ومراجعة بيانات صاحبهما فتبين وجود 2 شنطة مموهة خاصة بعمليات القوات المسلحة داخلهما منظار دقيق للمسافات البعيد وسماعة لاسلكية يتم تركيبها علي الاسلحة وسونكى خاص بالبندقية ومجموعة من ادوات تنظيف الاسلحة وحامل معدني خاص بالأسلحة وحقيبة صغيرة الحجم بها أجزاء خاصة بالبندقية وأجزاء أسلحة مفككة بغرض تجميعها . وتم إحضار الراكب فاستلم الشنط وأقر بأنها خاصة به فى وجود الأمن الجمركية . Advertisements قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر بالواقعة وترحيل الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة .

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