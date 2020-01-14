شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيلا الفنان إيهاب توفيق بعد أيام من حريقها ووفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الحزن على الشارع الذى نشب فيه حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق، هذا ما رصدته كاميرا ”الخليج 365” في زيارة للفيلا الحزينة، بمدينة نصر التي كانت مغلقه بالسلاسل ولم يتم بها أي تجديد، وعندما تقابلنا مع أحد حراس الفيلا، قال إن الفنان لم يأتي إليها منذ وفاة والده وبسؤاله عن التجديد وصيانة الفيلا أضاف:" كل شيء سابق لأوانه لآنه، متابعا أن أولاد الفنان لم يأتوا من أمريكا، لكن جاءت زوجته لكى تواسيه.

وحتى الآن تظهر آثار الحريق على الفيلا بوضوح، ولازال سكان المنطقة ينعون الراحل ببالغ الأسى.

وشب حريق صباح الخميس الماضى، داخل فيلا الفنان إيهاب توفيق، أدى إلى مصرع والده أحمد توفيق، متأثرا بالاختناق نتيجة الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل وقام الفنان ايهاب توفيق بدفن والده الى مثواه الاخير بمدافن الأسرة.

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وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة الفنان إيهاب توفيق، لـ"الخليج 365"، أن "الدفاية" هى سبب اندلاع الحريق فى فيلا عمه، موضحا أن عمه ترك الدفاية فى غرفة المعيشة ويبدو أنها احترقت والنار وصلت إلى الكنب بغرفة المعيشة ثم وصلت إلى باقى الفيلا.

ومن جانبها، نعت نقابة الموسيقيين والد الفنان إيهاب توفيق الذى رحل فى الساعات الأولى من الصباح، بسبب حريق نشب فى فيلته، وقالت النقابة فى بيان لها "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازى للفنان إيهاب توفيق فى وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجر اليوم"، ووجه الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين مجلس الإدارة بمؤازرة إيهاب توفيق.