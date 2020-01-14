شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. العنانى يكرم المشرف العام على مخازن قطاع الآثار المصرية لرفضه تلقى رشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار رجب عيد حسن، المشرف العام على مخازن "مهمات وأدوات" قطاع الآثار المصرية، وذلك تقديرا على أمانته، حيث كشف العنانى أن رجب عيد رفض رشوة كبرى عٌرضت عليه، لتمرير صفقة أخشاب للآثار غير مطابقة للمواصفات، ولكن أمانته كانت أهم من أى شئ.

وعمل رجب بإدارة المشتريات عام 1990، ثم أمين مخازن القطاع ثم رئيسا لأمناء المخازن، بعدها عمل مشرفا على مخازن قطاع الآثار الإسلامية، ثم مدير عام مخازن الآثار الإسلامية.

وعلى مستوى العمل التطوعي، فهو عضو اللجنة النقابية من 1996، وأمين صندوق اللجنة، وتم انتخابه وتصعيده نائب رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والآثار، وأمين صندوق التأمين الخاص للعاملين بالآثار.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة السياحة والاثار مساء اليوم بعيد الآثريين الـ14، حيث وجه العنانى الشكر للأثريين الذين وصفهم بأصحاب الفضل في كل الاكتشافات التي تم الاعلان عنها العام الماضى.

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