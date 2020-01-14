شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 607 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان الأحياء «ورقيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 607 ألف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء «ورقيًا»، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

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وتضمن امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي، 30 سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح «Open book».

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء (ورقيًا).

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الجغرافيا، الأربعاء، خلال الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات في الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.