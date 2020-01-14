شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني ينعى اثنين من أبناء الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، اثنين من أبناء الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، واللذين لقيا مصرعهما في حادث سير أثناء قيامهما بمأمورية عمل خاصة بالشركة، وهما المهندس عبدالله محمد عبدالنبي قابل، والسائق محمد عمر محمد سودان. ويتقدم الوزير ونائبه وجميع العاملين بقطاع الطيران المدني بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفيان وذويهما، داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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