شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترد على ادعاءات احتجاز مصطفى قاسم وتعرضه لـ«محاكمة صورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الداخلية، إنه ردًا على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة «مصطفى قاسم» المزدوج الجنسية من ادّعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.

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صرّح المتحدث بإسم وزارة الداخلية بأن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه في القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع في القتل ومن بينهم المذكور.

وذكر المتحدث أن المحكوم عليه تلقى كل أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التي يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية.

وشدّد المتحدث على أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح في أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكري، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها الأخرى.