شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجر الزراعي» يكشف أسباب إقبال الصينيين على استيراد البرتقال المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الحجر الزراعي المصري، بضرورة فتح أسواق جديدة امام المنتجات الزراعية المصرية، لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي، ضمن خطة الدولة في فتح منافذ جديدة تستوعب المنتجات الزراعية المصرية.

قال الدكتور احمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن مصر احتلت المركز الأول من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق الصينية بقيمة 140 مليون دولار، فضلاً عن تصدير منتجات أخرى مثل العنب والبلح وخلال هذا العام 2020 سوف يشهد بداية تصدير الرمان المصري إلى الأسواق الصينية.

وأضاف «العطار»، أنه تم تصدير أكثر من مليون و700 الف طن موالح إلى مختلف دول العالم خلال عام 2019، كما سجلت الصادرات الزراعية المصرية أعلى معدل لها، إذ تخطت حاجز الخمسة ونصف مليون طن خلال العام، مما يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للتصدير أو للسوق المحلي.