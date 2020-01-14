شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس القضاء الأعلى، على ندب المستشار نجاح احمد محمد موسي مساعد أول لوزير العدل، وشغل المستشار نجاح موسي العديد من المناصب القضائية وتدرج بالعمل فيها، فهو من مواليد اكتوبر عام 1955، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، ليلتحق بالنيابة العامة حيث عين معاونا للنيابة العامة عام 1980، ثم في عام 1981 عين مساعد نيابة بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

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وانتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، ثم انتقل للعمل بالنيابة العامة، حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة عام 1991، وتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتي تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، وانتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام بالإضافة إلى عمله حتي عين محاميا عاما عام 1998، وفي 2001 عين مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائب رئيس محكمة النقض عام 2004.

واستمر يشغل منصبه كقاضياً ونائباً لرئيس محكمة النقض حتي وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار نجاح موسى مساعدا أول لوزير العدل بالاضافة إلى قيامه بالتدريس لاعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

وتلقى المستشار نجاح موسى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، كما قام بالتدريس للقضاة واعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية لسنوات عديدة.