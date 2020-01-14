شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: الوفد المصري يواصل مباحثاته في واشنطن حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تغريدة على موقع التغريدات، «تويتر» إنه، «يواصل الوفد المصري برئاسة وزيري الخارجية والري، مباحثاتهم حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبمشاركة مسؤولين عن الإدارة الأمريكية والبنك الدولي».

وشارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عُقد، الإثنين، بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي، تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة، تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.