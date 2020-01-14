شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيرًا للمصري معمر القذافي بأمر ملكي في السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في مواطن مصري يدعى معمر القذافي، بعد القبض عليه أثناء تهريبه كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه تم القبض على معمر القذافي محمد عمر القناوي (مصري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وفقا لـ«روسيا اليوم».
وتم تنفيذ حكم القتل في معمر القذافي محمد عمر القناوي، الثلاثاء، في منطقة تبوك.
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