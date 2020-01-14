شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم دورة تدريبية لمهندسي البساتين في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، دورة تدريبية لرفع مهارات مهندسي البساتين في محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والإسماعيلية والقليوبية.

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وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في بيان، الثلاثاء، إن الدورة التدريبية تضمنت محاضرات ارشادية، وتدريب ميداني في الحقول، وذلك بالمركز الإرشادي بالصالحية الجديدة، موضحا ان التدريب تضمن التعرف على احدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للبساتين أن ذلك يأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة، بالتركيز على رفع مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الارشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه زيادة عائد المزارعين ورفع قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية في مجال الصادرات الزراعية.

وأوضح «عطا» أن هذه الدورات تستهدف توعية المزارعين بالممارسات الجيدة في الزراعة وأنظمة التعامل مع المعايير الدولية المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة وكيفية ترشيد استهلاك مياه الري، مشددا على ان هذه الدورات تعتمد على الإستعانة بالخبراء المتخصصين في مجالات تطوير القطاع الزراعي.