شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي حقوق الإنسان» يناقش أوضاع السجون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري برئاسة محمد فائق، الثلاثاء، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة، حدادًا على روح المرحوم الدكتور، فؤاد عبدالمنعم رياض، العضو السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقامة القانونية الدولية.

وناقش المجلس -بحسب بيان- عددًا من التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، وأنشطة اللجان المختلفة، ومشاريع القوانين التي طلب مجلس النواب رأي المجلس فيها لارتباطها بحقوق الإنسان، وكذلك الأنشطة التي يعتزم المجلس القيام بها الفترة القادمة.

وتوقف المجلس بشكل خاص أمام عدد من الشكاوي المتعلقه بأوضاع السجون، وفي ضوء ذلك حدد قائمة بالسجون التي سيقوم بزيارتها، وخاصةً سجن «طره» شديد الحراسة، والذي ورد منه العديد من الشكاوي.