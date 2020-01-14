شكرا لقرائتكم خبر عن «الحل ليس بسحب الثقة منها».. رئيس «مستقبل وطن» يحسم استجواب وزيرة الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم النائب أشرف رشاد، رئيس حزب الأكثرية البرلمانية، «مستقبل وطن»، موقف حزبه من طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وفقًا لاستجواب النائب محمد الحسيني، بشأن «تردي الخدمات الصحية بمستشفي بولاق الدكرور العام».

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وقال «رشاد» في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إن صاحب الاستجواب فتح أحد أخطر الملفات التي تعيشها مصر، وبالفعل تعاني الدولة من أزمة كبيرة في منظومة الصحة بسبب مشكلات الإنفاق وعدد الأطباء والتمريض وغيرها.

وأضاف أن «حل مشكلة الصحة في مصر ليس في يد شخص واحد، ولا يمكن اختزاله في بقاء وزيرة أو إقالتها»، مضيفًا: «الحل مش وزيرة تمشي أو تقعد أو أن المنظومة يتحكم فيها شخص، إحنا أمام أزمة نعاني منها في كل مكان في مصر».

وأضاف «رشاد» أن ملف الصحة يحتاج إلى جلسة أخرى، تعرض فيها الوزيرة خطة كاملة لتطوير الخدمة الصحية على مستوى مصر، مؤكدًا: «إحنا أمام منظومة صحية منهارة في مصر لكن الحل مش في وزيرة تقعد أو تمشي».