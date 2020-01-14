شكرا لقرائتكم خبر عن نصر سالم: مناورة «قادر 2020» رسالة ردع للأعداء وطمأنة للشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مناورة قادر 2020 تنفذ على الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، بمشاركة كافة أفرع القوات المسلحة.
وتابع سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مناورة قادر دليل على مدى جاهزية القوات المسلحة، حيث تنفذ المناورة وكأن القوات في حرب حقيقية».
وأضاف سالم «المناورة تبعث برسالتين، الأولى ردع لكل من يفكر في تهديد ترابنا الوطني أو مصالحنا الحيوية داخل وخارج الحدود، والرسالة الثانية طمأنة للشعب المصري»، مشيرا إلى أن مناورة قادر الأضخم، ولم تنفذ في التوقيت الجاري من قبيل الصدفة.
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