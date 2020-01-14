العساسيف تحصل على أفضل كشف أثرى.. والعنانى يقرر عرضها بالمتحف المصرى الكبير

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام للمجلس الاعلى للاثار الدكتور مصطفى وزيرى عن الفائزين بجائزة الدكتور زاهى حواس لهذا العام، والمقدرة بـ15 ألف جنيه، وفى مقدمتهم البعثة الآثرية المصرية بالعساسيف، والتى اكتشفت 30 تابوتا فى الأقصر، وقال وزيرى إن الوزير العنانى اقترح عرضها فى المتحف المصرى الكبير فى إحدى القاعات بعد افتتاحه.

كما تم منح الجائزة الثانية إلى المرمم جاد محمد جاد، الذى عمل بترميم مسلة صان الحجر التى سيتم وضعها لتزيين ميدان التحرير، كما حصل على الجائزة الثالثة، البعثة الاثرية المصرية بجبانة الحيوانات المقدسة بسقارة، حيث تم اكتشاف ممياوات الحيوانات والطيور المقدسة.

وقال وزيرى إن الاثريين المصريين قاموا بعمل مسح دقيق لمومياوات الحيوانات التى تم العثور عليها، وبالتدقيق تم اكتشاف وجود مومياء لحيوان النمس ضمن الكشف الاخير، ووجه وزيرى الشكر للبعثة المصرية على جهودها.

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