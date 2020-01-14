شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يكرم الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار فى عيد الأثريين الـ14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال عيد الآثريين الـ14، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الاعلى للأثار على جهوده فى قطاع الآثار، قائلا :"الوزيرى يعمل بتفانى لنقلة العمل الاثرى، فجميع الملفات كانت متوقفه لسنوات واستطاع تحريك المياه الراكدة وحقق انجازات كبيرة فيها".

وقال وزيرى بعد التكريم فى 2011 توقفت عمليات التنقيب حتى العام 2016، وتحدثت مع دكتور العنانى عن تنشيط العمل مجددا ووقتها تم اتخاذ قرار بتوفير موارد مالية وبدأت الحفائر، مشددا على ان ثقة الوزير فى المرممين والمكتشفين المصريين كانت كبيرة.

ولفت وزيرى إلى تماثيل رمسيس الثانى التى تم ترميمها فى الاقصر بأيدى مصرية، لافتا إلى أن هناك 75 بعثة اجنبية تعمل فى الاقصر، وسألنا البعثات لمساعدتنا فى ترميم التمثال، والجميع جاءت ردودهم بالرفض، ولكن ثقة الوزير فى المرممين المصريين كانت كبيرة وتم ترميم تمثالى رمسيس الثانى وكانوا هدية للعالم.