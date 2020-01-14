شكرا لقرائتكم خبر عن 607 ألف طالب أولى ثانوى أدوا امتحان الأحياء وفقا لنظام التقييم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 607 آلاف و714 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى، اليوم، امتحان مادة الأحياء (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وتضمن امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوى 30 سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان مادة الأحياء (ورقيًا).

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ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة الجغرافيا يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 فى الفترة المسائية، وتُعقد الامتحانات فى الفترة من 11 إلى 23 يناير 2020.

ومان قد أدى صباح اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثانى الثانوى امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى عدد 587 ألف و108 طالب/طالبة بالصف الثانى الثانوي.

وجاء امتحان الأحياء للصف الثانى الثانوى للشعبة العلمية فى (30) سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، وجاء امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية فى (30) سؤالاً "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).