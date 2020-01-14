شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة قراءة بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم، الهدف من بطاقة كفاءة الطاقة التى يتم وضعها على الأجهزة الكهربائية إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها فى استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها وذلك لمساعدته فى اختيار الجهاز ذو الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويتم تثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز الكهربائى المنزلى أو المكتبى بصورة واضحة تمكن المستهلك من رؤية محتوياتها بسهولة.

جدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء.

3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

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3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]



5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).







