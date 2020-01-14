شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للبحوث يستضيف مجدى يعقوب لإلقاء محاضرة.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المركز القومى للبحوث، العالم وجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، لإلقاء محاضرة عن التهديدات التى تواجه الطب، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجارى بالقاعة الرئيسية بالمركز، وذلك فى الساعة الحادية عشر صباحا، بحضور الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، وعدد من أساتذة المركز المهتمين بأمراض وجراحات القلب.

جدير بالذكر أن الدكتور مجدى يعقوب، والذى يقوم بعلاج الأطفال المصابين بعيوب خلقية بالقلب بالمجان فى المؤسسة، كما يقوم بعلاج المرضى الكبار أيضا، ونظرا لإسهاماته فى مجال جراحة القلب بالمؤسسة بأسوان، فقد تم صنع تمثال له فى ميدان مصر للطيران سابقا، والذى حمل اسم الجراح حاليا، والذى يعد من أشهر الميادين بأسوان عرفانا بالخدمات الجليلة التي يقدمها الطبيب، وسط احتفالية كبيرة شهدتها أسوان مؤخرا.